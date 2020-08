Unfall an der B 8 in Wesel : E-Bike-Fahrerin schwebt in Lebensgefahr

Foto: Polizei Mit einem Rettungshubschrauber wurde die lebensgefährlich verletzte Frau in eine Duisburger Spezialklinik geflogen.

Wesel/Hamminkeln Bei einem Alleinunfall auf dem Radweg der Reeser Landstraße in Wesel ist am Sonntagabend eine E-Bike-Fahrerin aus Hamminkeln lebensgefährlich verletzt worden. Mit einem Rettungshubschrauber wurde die Frau in eine Duisburger Klinik geflogen.

Wie die Polizei mitteilt, war die 50-jährige Hamminkelnerin mit ihrem E-Bike auf dem Radweg der B 8 in Richtung Flüren unterwegs. Gegen 19.35 Uhr verlor sie in Höhe der Kreuzung Hamminkelner Landstraße aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrrad und stürzte. Sie erlitt lebensgefährliche Kopfverletzungen. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Reeser Landstraße kurzfristig von der Polizei gesperrt.

(RP)