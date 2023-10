Gastroszene in Wesel American Diner eröffnet – das sind die Pläne

Wesel · Anfang Dezember will ein Duisburger Brüderpaar nach umfangreichen Umbauarbeiten an der Brückstraße das amerikanische Restaurant Charly’s Burger & Sweets eröffnen. Was sich sonst noch in der Innenstadt tut.

13.10.2023, 06:43 Uhr

Alkan Karacali (l.) und sein Bruder Süleman hoffen, mit dem Umbau des Ladenlokals an der Brückstraße bis Ende November fertig zu sein. Denn am 1. Dezember wollen sie ihr American-Diner-Restaurant Charly’s Burger & Sweets eröffnen. Foto: Klaus Nikolei

Wer zwischen dem Großen Markt und dem Berliner Tor durch die Weseler Fußgängerzone schlendert, dem dürften die doch recht zahlreiche Leerstände ins Auge fallen. Einige Schaufenster der verwaisten Ladenlokale sind dick mit Packpapier verklebt. In anderen künden große Schilder davon, dass diese Immobilie zu vermieten ist. Aktuell, und das ist die schlechte Nachricht, sind vor allem entlang der Brückstraße, dem Viehtor und dem Leyensplatz nicht weniger als ein halbes Dutzend Leerstände zu beklagen. Die gute Nachricht lautet: Das wird so aber nicht dauerhaft bleiben.