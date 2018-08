Wesel: Drohnen über Auesee

Drohne am Auesee verängstigt Badegäste

Kurz nach dem Besuch des Auesees hat sich jetzt eine Leserin bei der Redaktion gemeldet und davon berichtet, dass eine Drohne über die Liegewiesen geflogen sei.

Ob eine Drohne bei der Bezirksregierung in Düsseldorf angemeldet werden muss, hängt allein von der Größe des Flugkörpers ab. Auf Anfrage erklärte die Behörde in der Landeshauptstadt, dass Drohnen unter fünf Kilogramm Gewicht keine Erlaubnis benötigen. Ansonsten gebe es ganz bestimmte Einschränkungen. So dürften die Geräte nicht über Flugplätze, private Grundstücke, Autobahnen und Bahnstrecken fliegen.