Erdbeben-Übung in Wesel Spezielle Drohnenflotte soll bei Rettung von Verschütteten helfen

Gut dreieinhalb Jahre hat ein österreichisches Unternehmen in Baden bei Wien unter anderem zusammen mit Experten des Technischen Hilfswerkes an dem Forschungsprojekt mit dem sperrigen Namen Cursor (Coordinated Use of miniaturized Robotic equipment and advanced Sensors for search and rescue Operations) gearbeitet. Die Ergebnisse des mit EU-Fördermitteln realisierten Projektes sind bei einer abschließenden Demonstration mehr als 100 geladenen Einsatzkräften, Forschern und Unternehmensvertretern in Wesel präsentiert worden. In der Theorie im Welcome-Hotel am Rhein und in der Praxis bei einer Übung auf dem THW-Gelände Kanonenberge.