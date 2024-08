Richtig was los in Wesel Dreitägiges Weinfest am Berliner Tor ist gestartet

Wesel · Eine Woche nach dem PPP-Stadtfest wird in der Kreisstadt schon wieder gefeiert. Diesmal aber nicht am Rhein, sondern am Berliner Tor. Das Weseler Weinfest hat schon zum Start am späten Freitagnachmittag zahlreiche Gäste angelockt.

09.08.2024 , 17:41 Uhr

11 Bilder Wein, Flammkuchen und Dips – das bietet das Weinfest am Berliner Tor 11 Bilder Foto: Klaus Nikolei

(kwn)