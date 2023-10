Unfall in Wesel-Obrighoven Drei Verletzte bei missglücktem Überholversuch in Wesel

Zu einem folgenreichen Unfall führte am Sonntag ein Überholmanöver in Obrighoven. Gegen 17.30 Uhr, befuhr ein 82-Jähriger Mann aus Wesel mit seinem Pkw den Molkereiweg in Richtung Venninghauser Straße. Im Kreuzungsbereich zum Bruchweg beabsichtigte der Senior nach links abzubiegen.