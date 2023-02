Drei Jugendliche tot Fahrer vom Weseler Hafen kommt vor Gericht

Die Anklage wirft ihm vor, durch Fahrlässigkeit den Tod dreier Menschen verursacht zu haben. Er soll am 28. Februar 2022 gegen 19.15 Uhr den „als Privatgrundstück betriebenen mit einem Metallzaun eingefriedeten Hafenbereich in Wesel mit seinem Pkw befahren haben“, heißt es in der Mitteilung.