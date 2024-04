Pfarrer, Sammler, Weseler Persönlichkeit Früherer Dompfarrer Werner Abresch ist tot

Wesel · Mit 82 Jahren ist Werner Abresch, der von 1971 bis 2002 am Weseler Willibordi-Dom als Pfarrer tätig war, am Ostersonntag verstorben. Am Dienstag wird er nach einem Trauergottesdienst beigesetzt.

04.04.2024 , 14:27 Uhr

Werner Abresch, der hier auf eine Seite der Neuen Rheinischen Zeitung, dem Vorläufer der Rheinischen Post zeigt, wurde 2006 den Rheinlandthaler ausgezeichnet. Foto: Malz, Ekkehart (ema)