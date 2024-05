Mit jungen Politikern der Parteien Engagierte Podiumsdiskussion für Erstwähler

Es gibt da einen gehässigen, alten Spruch über die Bedeutung der Europapolitik. Er lautet: „Hast du einen Opa, schick ihn nach Europa.“ Die Zeiten, in denen Europapolitik als bedeutungslos und als Angelegenheit alter Männer galt, sind längst vorbei. Was auf europäischer Ebene diskutiert wird, bewegt auch die jüngsten Wählerinnen und Wähler. Und von denen wird es bei der Europawahl am 9. Juni in Deutschland einige mehr geben: Knapp 1,4 Millionen 16- und 17-Jährige sind in diesem Jahr deutschlandweit erstmals aufgerufen, ihr Kreuz zu machen.