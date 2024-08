Aufregung um Luxus-Pizza in Neapel „Eine Pizza sollte von italienischer Hand gemacht werden“

Die Pizzabäcker in Neapel sind derzeit in heller Aufregung: Der ehemalige Formel-1-Manager Flavio Briatore möchte auf der Uferpromenade der italienischen Stadt eine Pizzeria eröffnen. Die teuerste Pizza – mit dem spanischen Nobelschinken Pata Negra belegt – kostet laut Speisekarte 65 Euro. Und auch weitere Preise des Luxus-Restaurants haben es in sich: Die Pizza Margherita etwa soll 17 Euro kosten, einige andere Pizzerien in Neapel verlangen jedoch nur vier Euro für den Klassiker. „Das entspricht nicht unserer Tradition“, heißt es vonseiten des dortigen Ortsverbandes der Pizzabäcker. „Eine Pizza ist eine Speise fürs Volk.“