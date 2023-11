Junge Vorbilder ausgezeichnet Das sind die Gewinner der Lions- und Rotary-Preise

Wer sich für seine Mitmenschen einsetzt, verdient Anerkennung. Und wenn er das bereits in jungen Jahren tut, dann ist das besonders bemerkenswert. Denn damit dient er auch als Vorbild für Altersgenossen und nachfolgende Generationen. Ob im Verein mit anderen Ehrenamtlichen oder als Solist: Engagement ist der Kitt, der Gesellschaften zusammenhält. Die beiden großen Serviceclubs Lions und Rotary, denen sozialer Einsatz ohnehin innewohnt, rücken seit Jahren junge Leute in den Fokus, die als Beispiele dienen sollen. Am Sonntag standen im Weseler Bühnenhaus die diesjährigen die Preisverleihungen auf dem Programm. Ausgezeichnet wurden ein Verein und vier Einzelpersonen.