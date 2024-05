Umsonst und draußen Die wichtigsten Infos zum Eselrock 2024

Das Eselrock ist nach mehr als 16 Jahren eine Institution in Wesel. Mittlerweile gibt es im Heubergpark, wo das Festival seit Beginn an stattfindet, sogar eine eigene Eselrock-Allee. Ob Jupiter Jones, Bosse oder Selig – mittlerweile kommen Jahr für Jahr hochkarätige Bands nach Wesel. Aber auch regionale Künstler finden auf dem Eselrock einen prominenten Platz. Am kommenden Freitag und Samstag, 31. Mai und 1. Juni, steigt die mittlerweile 16. Ausgabe des Festivals in Wesel. Wir informieren darüber, wie man am besten anreist, welche Bands spielen und wie man sich auf dem Gelände am besten orientiert.