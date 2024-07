Stadtfest in Wesel Die wichtigsten Infos zu den PPP-Tagen 2024

Am Samstag kehrt das Vereinsfest von 10 bis 16 Uhr zurück in die Innenstadt, von 10 bis 17 Uhr werden die Stadtmeisterschaften im Surfen und Stand-up-Paddling am Auesee ausgetragen. Sie gehen am Sonntag in die zweite Runde. Ebenfalls am Sonntag steht der Trödelmarkt auf der Agenda, von 11 bis 20 Uhr können rund 200 Stände an der Fischertorstraße besucht werden. „Von 11 bis 17 Uhr werden außerdem Oldtimer vor dem Willibrordi-Dom präsentiert. Das ist eine Premiere“, meinte Veranstaltungsmanagerin Yvonne Weck von Wesel-Marketing.