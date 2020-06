Weseler Politiker : Der Zustand von Straßen und Radwegen wird bemängelt

Wesel Wesel will die Mobilitätswende – das ist das Bestreben der Verwaltung. Auf die mangelhafte Qualität der Radwege und Fußwege sowie Straßen an mehreren Stellen auf Weseler Gebiet macht nun die Politik aufmerksam.

Nordstraße CDU-Ratsherr Frank Schulten bemängelt, dass der Radweg der Nordstraße von der Bundesstraße 8 in Richtung Brücke in schlechtem Zustand sei. „Die Wurzeln der Bäume haben hier ganz offensichtlich den Radweg angehoben und teils komplett aufgebrochen.“ Für Radfahrer sei diese Wegstrecke extrem unkomfortabel. Auch die SPD-Vertreter Helmut Trittmacher, Norbert Ackermann und Willi Trippe sehen auf dieser Straße Mängel, verweisen aber darauf, dass die Nordstraße eine Kreisstraße sei, deshalb sei der Kreis zuständig. Von der B 8 bis zur Stoppenbergstraße sei der Weg beidseitig „völlig marode“, für Radfahrer sei es zudem gefährlich, dass der Weg nicht beleuchtet ist. „Es ist dort abends stockdunkel; da es sich dort auch noch um geteilte Rad- und Fußwege handelt, ist es zudem ebenfalls für die Fußgänger äußerst riskant“, schreiben die drei Sozialdemokraten an die Bürgermeisterin. Diese solle „fachlich unterstützen“ und die Anregung an den Kreis weiterleiten.