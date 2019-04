Neue Philharmonie Westfalen zu Gast in Wesel : Schumann ist „ihr Konzert“

Neue Philharmonie Westfalen zu Gast in Wesel

Wesel Die Neue Philharmonie Westfalen gastierte im Weseler Bühnenhaus und erhielt begeisterten Applaus. Unter anderem wurden zwei Höhepunkte der deutschen Romantik gespielt, jeweils von Schumann und Brahms.

De la Salle bezeichnet das Schumann-Konzert gerne als „ihr“ Konzert, und das war bei der Aufführung deutlich zu spüren. Gefühlvoll, innig und mit viel Affekt gelangen ihr die ausziselierten Dialoge von Klavier und Orchester, aber ebenso zupackend und mit höchster technischer Präzision die extrem schwierigen Passagen. Schumann brauchte bei der Komposition keinerlei Rücksicht auf den Schwierigkeitsgrad zu nehmen, hat er das Konzert doch seiner Gattin Clara „in die Finger“ geschrieben, der größten Klaviervirtuosin ihrer Zeit. Im Schlusssatz nahm das Ensemble die Spielanweisung „Allegro vivace“ wörtlich und schlug ein erfrischendes Tempo an, so dass Orchester und de la Salle noch einmal zu beweisen wussten, was sie können. Der hochromantische zweite Satz mit seinen langen Streicherlinien und lediglich Klaviergrundierung hingegen stand etwas schüchtern zwischen den beiden dahinstürmenden Ecksätzen und hätte etwas mehr Biss vertragen.