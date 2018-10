Wesel: Die Mieten in der Kreisstadt gehen immer weiter hoch

Die Kreisstadt wird als Wohnort immer beliebter : Günstige Mieten machen Wesel attraktiv

An der Lipperheystraße werden sieben öffentlich geförderten Mietwohnungen im Schatten des Kindergartens am Brüner-Tor-Platz gebaut. Foto: Klaus Nikolei

Wesel In vielen Großstädten explodieren die Mieten. Anders in Wesel, wo die Quadratmeterpreise nach wie vor vergleichsweise günstig sind. Deshalb wird die Kreisstadt für Familien aus dem Ruhrgebiet immer interessanter.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Klaus Nikolei

Nicht nur in den angesagten Großstädten sind die Mieten in den vergangenen Jahren förmlich explodiert. Mittlerweile müssen Arbeitnehmer auch in kleineren bis mittleren Städten immer mehr fürs Wohnen ausgeben. Das hat jüngst der Immobilienverband IVD verkündet, der Immobilienberater, Makler, Verwalter und Sachverständige vertritt. Durchschnittlich werden derzeit etwa fünf bis sieben Prozent mehr Miete verlangt als noch ein Jahr zuvor. Doch gelten diese Zahlen auch für Wesel? Und wie entwickelt sich der Wohnungsmarkt in der Kreisstadt? Unsere Redaktion hat sich umgehört.

Dass vor allem die Mietpreise für neue und hochwertige Wohnungen in guten Lagen steigen, bestätigt Bernhard Krahwinkel, der Vorsitzende von Haus & Grund. „Es sind vor allem Paare, die zuvor eher ländlich in großen Häusern gewohnt haben und nun im Alter zurück in die Stadt wollen, die sich für die neue Wohnungen interessieren“, sagt der Jurist. Dieses Phänomen habe es früher nicht gegeben. Außerdem steigt seiner Überzeugung nach die Nachfrage nach Wohnungen in Wesel und Umgebung, weil immer mehr Familien mit „mittleren Einkommen zwischen 2500 und 4500 Euro brutto“ die Mieten in den Großstädten nicht mehr bezahlen können und deshalb in die Peripherie ziehen, um von dort zur Arbeit in die Großstädte zu pendeln.