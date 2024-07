Nach Unfall in Schwerte Schutz vor Stromschlägen am Weseler Bahnhof?

Ein 13 Jahre altes Mädchen klettert auf einen Zug – es kommt zu einem Stromschlag. Die Jugendliche wird mehrere Meter durch die Luft geschleudert, mit schweren Verbrennungen und inneren Verletzungen bringt ein Hubschrauber sie in eine Spezialklinik. Dieses Szenario spielte sich am vergangenen Montag am Güterbahnhof in Schwerte ab. Das schwer verletzte Mädchen befindet sich nach Polizeiangaben weiterhin in einem kritischen Zustand. Nach ersten Erkenntnissen sei es für Videoaufnahmen auf einen Waggon geklettert. Dabei habe die Jugendliche an die Oberleitung gegriffen und einen Stromschlag erlitten, teilte die Polizei mit.