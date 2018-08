Wesel : Der Niederrhein trauert um einen großen Unternehmer

Wesel Hülskens-Patriarch Kurt Küppers starb mit 91 Jahren.

Kurt Küppers, der mehr als fünf Jahrzehnte die Geschicke der Weseler Hülskens-Firmengruppe maßgeblich mitbestimmt hat, ist tot. Er starb am 31. Juli im Alter von 91 Jahren. Noch bis vor wenigen Wochen hatte Küppers, der in Mülheim-Speldorf lebte, aktiv am Geschäftsleben teilgenommen. Er war eine der großen Führungsfiguren des Niederrheins und prägte die Firmenkultur im Hause Hülskens. Weggefährten würdigten ihn als einen höflichen, stets den Menschen zugewandten und nie belehrend auftretenden Mann. Mit einem Dankgottesdienst wird am Freitag, 10. August, ab 12 Uhr im Weseler Willibrordi-Dom von Kurt Küppers Abschied genommen.

Küppers trat nach Schulzeit, Militärdienst und einer kaufmännischen Ausbildung im In- und Ausland 1962 als geschäftsführender Gesellschafter in die zum Hülskens-Firmenverband gehörende Heinrich Elskes KG, Duisburg, ein. Unter seiner Führung baute das Unternehmen den Geschäftsbereich Transportbeton stark aus. 1966 wurde Kurt Küppers geschäftsführender Gesellschafter der Firma Hülskens. Unter seiner Geschäftsführung entwickelte sich die Ende des 19. Jahrhunderts gegründete mittelständische Firma zu einem führenden Unternehmen der Kies- und Sandgewinnung und des Wasserbaus. Nach der Wiedervereinigung erreichte er mit Mitgesellschafter Konrad Krieger, dass die durch den Zweiten Weltkrieg unterbrochene Tätigkeit des Unternehmens in Mitteldeutschland erfolgreich wieder aufgenommen werden konnte.



