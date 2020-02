Tag der offenen Tür in Diersfordt : 50 Jahre Sportschützen in Diersfordt

Eine der jüngsten Sportschützinnen in Diersfordt ist Lilli Versen (14), die Enkelin von Vereinspräsident Wilhelm Neu. Sie ist seit einem Jahr dabei. Foto: Radoslaw Maczka

Diersfordt Um wieder mehr junge Leute für den Schießsport zu begeistern, lädt der Schießsportverein Diersfordt für Sonntag, 9. Februar, zum Tag der offenen Tür ins Vereinsheim an der Kastanienstraße ein. Der besteht genau seit 50 Jahren.

Eigentlich haben die Diersfordter Sportschützen allen Grund zur Freude. Denn vor genau 50 Jahren wurde der Verein, der praktisch aus dem örtlichen Schützenverein hervorgegangen ist, aus der Taufe gehoben. Doch da gibt es vor allem ein Problem, das der Vereinsvorsitzende Wilhelm Neu und seinen Mitstreiter beschäftigt. „Uns fehlt allmählich der Nachwuchs“, sagt der 70-Jährige, der in Diersfordt aufgewachsen ist, seit Jahren aber in Brünen lebt und seit langem als Kreislandwirt die Interessen seiner Kollegen vertritt.

Junge Leute für den Schießsport zu begeistern, ist besonders schwer, weil erst Schüler ab zwölf Jahren zum Luftgewehr greifen dürfen. „In dem Alter haben sie sich schon längst anderen Sportarten verschrieben“, weiß Wilhelm Neu aus langjähriger Erfahrung. Trotzdem wollen er und seine Mitstreiter nichts unversucht lassen, um auch neue Mitglieder zu gewinnen, die dem Jugendalter längst entwachsen sind. Wer wissen möchte, was den Reiz des Schießsportes ausmacht, der ist für Sonntag, 9. Februar, 11 bis 17 Uhr, zum Tag der offenen Tür der Diersfordter Sportschützen an der Kastanienallee 1 a willkommen. In dem Mitte der 90er Jahre aus einer alten Scheune und dem angeschlossenen Kuhstall entstandenen Vereinsheim können Interessenten ihre Treffsicherheit unter Beweis stellen. Jugendliche können dies mit einem Lasergewehr tun, die Kleineren im Schatten des Schlosses mit Pfeil und Bogen.

Info Moderne Sportstätte: Hoffen auf Fördergelder Pachtvertrag verlängert Die Diersfordter Sportschützen haben jüngst ihren Pachtvertrag für das Vereinshaus mit dem Eigentümer Alexander Graf Stolberg-Wernigerode bis zum Jahr 2032 verlängert. Ein langfristiger Pachtvertrag ist auch nötig, um Gelder aus dem Förderprojekt „Moderne Sportstätte 2022“ beantragen zu können. Der Luftgewehrstand soll mit einer elektronischen Scheibenanlage ausgestattet werden. Kostenpunkt: rund 15.000 Euro. Der Löwenanteil soll durch Gelder aus Düsseldorf gedeckt werden.

Das Organisationsteam des 65 Mitglieder zählenden Vereins rechnet mit zahlreichen Besuchern. Zumal im Vereinsheim auch für Speisen und Getränke gesorgt sein wird, das als „gute Stube“ des Ortes gilt und in dem kürzlich noch das Jubiläum groß gefeiert wurde.

Dass vor einem halben Jahrhundert in Diersfordt der Entschluss gefasst wurde, einen Schießsportverein zu gründen, hat natürlich ein Vorgeschichte. Und die erzählt Gründungsmitglied Wilhelm Neu nur zur gerne. „Der Schützenverein veranstaltete damals Vergleichsschießen gegen einen befreundeten Verein aus Tecklenburg, wobei wir Diersfordter häufig einen auf den Deckel bekommen haben“, sagt der 70-Jährige. Um besser zu werden und zu trainieren, wurde der Verein aus der Taufe gehoben, der viele Jahre in der Scheune der Gaststätte Constanze beheimatet war. Als es Anfang der 90er Jahre hieß, dass die Scheune baufällig sei, musste man sich eine neue Bleibe suchen. Die Wahl fiel auf die alte Scheune an der Kastanienallee, die sich mittlerweile im Besitz von Alexander Graf Stolberg-Wernigerode befindet. Der Hirsch aus seinem Wappen ziert übrigens das Vereinslogo.

Von 1993 bis 1995 hatten bis zu 15 Sportschützen an zahlreichen Wochenenden das landwirtschaftliche Gebäude so umgebaut, dass dort trainiert und gefeiert werden konnte. Denn nach dem Training dienstags oder den Wettkämpfen an Wochenenden folgt die „dritte Halbzeit.“ Denn das gemütliche Beisammensein, bei dem die neuesten Neuigkeiten ausgetauscht werden, gehört nun mal mit dazu.