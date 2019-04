Staus und längere Wege : Dauerbaustellen in der ganzen Stadt

Ein Dauerärgernis ist für viele die Vollsperrung der Ackerstraße in der Feldmark, unter der in den vergangenen Monaten auch die Betreiber der Eishalle zu leiden hatten. Foto: Klaus Nikolei

Wesel Wer durch Wesel fährt, kommt oft nur langsam voran. Grund sind die zahlreichen Baustellen. Und weil Ortskundige auf Schleichwege ausweichen, gibt es zahlreiche Staus. Die CDU bemängelt „schlechte Koordinierung der Baustellen“.

Von Klaus Nikolei

Kürzlich musste Frank Schulten, der verkehrspolitische Sprecher der CDU-Ratsfraktion, in seiner Funktion als Fahrlehrer zum TÜV nach Obrighoven. Um 8 Uhr hatte er dort einen Termin. Losgefahren ist Schulten in der Feldmark um 7.35 Uhr. Normalerweise braucht er für die Stecke 15 Minuten. Doch normal ist in diesen Tagen nichts. Denn überall gibt es Baustellen, stockt der Verkehr. Und so brauchte Frank Schulten statt einer Viertelstunde knapp 25 Minuten.

„Nicht nur mir geht das alles mächtig auf den Zeiger“, sagt Schulten im Gespräch mit unserer Redaktion. „An allen Ecken und Enden staut es sich wegen der Schleichverkehre, die sich um die Hauptachsen bilden.“ Eigentlich ist er froh, wenn gebaut wird. „Ein Zeichen dafür, dass sich etwas tut. Aber man gewinnt den Eindruck, dass es keine vernünftigen Absprachen gibt. Und vor allem wird die Öffentlichkeit nicht ausreichend informiert“, beklagt er.

Info Fertigstellungstermine der größten Baustellen Ackerstraße Neben der Starkstromleitung Verlegung von Gas- und Wasserleitung; noch bis Ende Mai Baustraße Kompletterneuerung; Juli oder August abgeschlossen Friedenstraße Baustelle wegen Brückensanierung; noch bis in den November Reeser Landstraße Verlegung einer Starkstromleitung von der Delog- zur Ackerstraße; noch rund vier Wochen Bauzeit Ritterstraße Erneuerung der Abwasserleitung; voraussichtlich bis Ostern Trappstraße Neue Gas- und Wasserleitung inklusive Hausanschlüsse; fertig im April

Was Schulten besonders ärgert ist die Dauerbaustelle Ackerstraße – direkt an der Eishalle. Im August 2018, damals zum Schützenfest, wurde die Straße gesperrt. Wie oft, sagt er, sei dort kein einziger Arbeiter zu sehen. „Und die Eishalle leidet natürlich darunter.“ Auch könnten die Anwohner der Straße Am Fänger unweit des Waldhotels Tannenhäuschen nicht mehr in die Feldmark, weil an der Kreuzung mit der Emmericher Straße die Ackerstraße komplett gesperrt ist. „Die Leute müssen also einen großen Umweg fahren“, weiß Schulten.

Von Arbeiten unter der Ritterstraße wussten die Kornmarkt-Wirte nichts. Foto: Klaus Nikolei

Ärgerlich findet er auch, dass der Fußgängerübergang bei Lidl an der Reeser Landstraße gesperrt ist, weil die Fahrbahn dort schon wieder aufgerissen werden musste. Natürlich kommt es dort im morgendlichen Berufs- und im abendlichen Feierabendverkehr zu Staus. Schulten: „Wir reden über CO2-Einsparung und schaffen hier Stausituationen.“ Ganz Wesel sei, so sein Eindruck, „voller Baustellenschilder. Das habe ich schon seit Jahren nicht mehr erlebt.“

Absolut unverständlich ist für ihn auch die Baustelle im Bereich Ritterstraße/Kornmarkt. „Die Wirte dort wussten überhaupt nichts davon.“ Auch die Umleitungsbeschilderung hält er für wenig gelungen. So hat er beobachtet, dass so mancher Ortsunkundige einfach über den Großen Markt (Fußgängerzone) fahre. „Wie gesagt, es fehlt offensichtlich an Abstimmungen und Öffentlichkeitsarbeit.“

Dass der Fußgängerüberweg zwischen Lidl und Burger King in der Feldmark gesperrt ist, ärgert die CDU mächtig. Foto: Klaus Nikolei

Die Meinung vertritt auch CDU-Fraktionschef Jürgen Linz. In einem Brief an die Verwaltung macht er auf die Problematik gefühlter Endlosbaustellen aufmerksam. Dass solche Arbeiten nie ohne Einschränkung möglich seien, ist ihm bewusst. Aber: „Diese auf ein zeitliches Mindestmaß zu beschränken, muss mindestens auch das Ziel von Stadt und Stadtwerken werden“, so Linz. Deshalb bittet er die Verwaltung, in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken geeignete Maßnahmen zu erarbeiten und in den entsprechenden Ausschüssen zu beraten.

Die Baustellen sind nach Auskunft von Fachbereichsleiter Füting nötig, weil meist Gas-, Wasser-, Abwasser oder Stromleitungen repariert beziehungsweise neu verlegt werden müssen. Dass es wegen der Arbeiten zu Staus komme, sei nun mal „leider nicht zu verhindern“. Aus seiner Sicht tue die Verwaltung alles, um die Probleme zu minimieren. „Im Vorfeld war an uns herangetragen worden, die Reeser Landstraße wegen des Einbaus von Leerrohren für eine Starkstromleitung von RWE komplett zu sperren. Sie wurde aber nur halb gesperrt. Und mittlerweile haben sich die Arbeiten von der Reeser Landstraße in die Delogstraße verlagert.“