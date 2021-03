ASG soll Schild abmontieren : Das steckt hinter der Antiwerbung für ein Gewerbegebiet

Am heutigen Mittwoch soll das alte Schild abmontiert werden. Foto: Klaus Nikolei

Wesel An der B 8 unweit des Wesel-Datteln-Kanals steht ein marodes Schild, das Investoren in die Hansestadt locken sollte. Der neue Weseler Wirtschaftsförderer Wendelin Knuf ist wenig erfreut – und will das Schild nun austauschen lassen.

Aufmerksame Autofahrer, die auf der Neuen Hünxer Straße unterwegs sind und an der Ampel der Kreuzung Emmelsumer Straße/ Willy-Brandt-Straße warten müssen, dürfte das gegenüberliegende Werbeschild der „Hansestadt Wesel am Rhein“ schon äußerst unangenehm aufgefallen sein. Das Schild – besser gesagt, was davon noch übrig ist – hängt an einer morschen Holzkonstruktion.

Wer sich Mühe gibt, kann erkennen, wer einst angesprochen werden sollte: „Investor“ (die Buchstaben e und n fehlen). Investoren also, die „Gewerbe- und Industrie...“ (der Rest fehlt), „bedarfsgerechte Fläch...“ (der Rest fehlt) „Ihre Investition in Wes“ (der Rest fehlt). Information (e und n fehlen): „Stadt W...“ (man ergänzt im Geiste „esel“). Darunter: „Wirt...“ Damit kann nur der Wirtschaftsförderer oder die Wirtschaftsförderung der „Hansestadt Wesel am Rhein“ gemeint sein.

Ob der neue Weseler Wirtschaftsförderer Wendelin Knuf von der Existenz der Antiwerbung in Oberemmelsum weiß? Der Wirtschaftsförderer ist wenig erfreut über „den Zustand des Schildes“, erklärt er auf Anfrage. Dann sagt er: „Ganz klar, das muss natürlich so schnell wie möglich weg.“

Knuf hat Nachforschungen angestellt und erfahren, dass das Schild 2020 bei einem Sturm stark beschädigt wurde und ein neues bereits in Auftrag gegeben worden war. Allerdings gibt es das beauftragte Unternehmen mittlerweile nicht mehr. „Ich werde mich sofort darum kümmern, dass die Sache neu ausgeschrieben und dann kurzfristig erneuert wird“, betont er.