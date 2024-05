Keine Hoffnung mehr Das endgültige Aus für den Kaufhof in Wesel

Wenn es stimmt, dass die Hoffnung zuletzt stirbt, dann hat die Stadt Wesel jetzt deren Todesfall zu beklagen. Denn der Weseler Kaufhof bleibt definitiv auf der Schließungsliste. Insolvenzverwalter Stefan Denkhaus hat allen Interventionen zum Erhalt des Warenhauses in der Innenstadt eine klare Absage erteilt. Dies geht aus einem Antwortschreiben an Bürgermeisterin Ulrike Westkamp hervor. Wörtlich heißt es darin unter anderem: „Wir haben in Bezug auf einen möglichen Erhalt des Warenhausstandortes in Wesel wirklich das uns Mögliche unternommen. Die Ergebnissituation in Wesel und die natürlich auch zu berücksichtigenden Interessen des Vermieters lassen aber keine andere Entscheidung zu, als die Schließung.“