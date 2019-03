Fundgrube für Geschichtsfreunde: Diersfordts Schlossarchiv ist umgezogen

Wesel Schwerstarbeit nach der Vertragsunterzeichnung: Die Fundgrube zur Geschichte des Herzogstums Kleve ist jetzt beim Stadtarchiv Wesel in sicheren Händen. Ab Ende April sollen die Bestände nutzbar sein. Ein neues Findbuch hilft dabei.

Kern der Sammlung sind Angelegenheiten derer von Wylich, die für das Herzogtum Kleve und die Stadt Wesel über Jahrhunderte von besonderer Bedeutung waren. 1446 erwarben sie den Erbhofmeistertitel, standen fortan außerdem der Klever Ritterschaft vor, erklärt Martin Roelen, Leiter des Stadtarchivs. Immense Besitzungen in allen Himmelsrichtungen kamen zusammen, für die alles zu regeln war. Von der Gerichtsbarkeit und der Pacht sowie dem Zehnten über die Jagd bis hin zur Deichschau reicht die Palette. Mithin bieten sich Forschern auch Möglichkeiten, Wissen zur Volkskunde zu bereichern. Auch wenn im Familienarchiv nachgeschaut werden kann, was der hohe Herr für seine Schuhreparaturen bezahlt und wo er wie viel Wein gekauft hat, so lässt sich auch den Schicksalen der sogenannten kleinen Leute nachspüren. Oder aber der Kirchengeschichte. Während Klever Ritter sich in den 70er Jahren des 16. Jahrhunderts bereits überwiegend als Reformierte sahen, war in Wesel noch das Luthertum eine Größe.