Änderungen im Vorstand : Obrighoven: Conrads ist neuer CDU-Vorsitzender

Wesel Bei der Mitgliederversammlung des CDU Ortsverbandes Obrighoven-Lackhausen standen jetzt unter anderem Wahlen auf dem Programm. Der Vorstand bleibt weitestgehend unverändert, wenngleich den Mitgliedern einzelne Änderungen bei der Ämterbesetzung vorgeschlagen wurden.

So wurde Helmut Conrads zum neuen Vorsitzenden, Oliver Eul zum stellvertretenden Vorsitzenden, Theo Steffani zum Schriftführer sowie Birgit Nuyken, Madeleine Wienegge und Bettina Frenzel (neu im Vorstand) zu Beisitzerinnen gewählt.

Zu Beginn hatte die Vorsitzende Birgit Nuyken im Waldhotel Hohe Mark die zahlreich erschienenen Mitglieder sowie Sebastian Hense als Stadtverbandsvorsitzenden und Jürgen Linz als Fraktionsvorsitzenden begrüßt. Sebastian Hense nutzte das Grußwort, um die aktive Arbeit der vielen Ortsverbände der CDU in Wesel zu loben. Parteipolitik lebe vom Mitmachen, und die Ortsverbände böten hierzu vielfältige Möglichkeiten. Linz betonte, dass man in Wesel einen großen Teil relevanter Themen für die Stadt dank der CDU erfolgreich habe umsetzen können, da man den Bürgern zugehört habe. Der Abend endete mit angeregten Diskussionen zu Themen wie Kiesabbau, Autobahnanschluss B 70-Brünen oder das geplante Kombi-Bad am Rhein.