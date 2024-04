Mit 90 in Israel gestorben Für immer mit Wesel verbunden – Stadt trauert um Cilla David

Die Stadt Wesel trauert um Cilla David. Sie war die Witwe des aus Wesel stammenden Juden Walter David und stets mit dessen Heimatstadt verbunden. Wie die Stadt jetzt mitteilte, ist Cilla David bereits am 5. April im Alter von 90 Jahren in Israel gestorben. Ihr Sohn Doron hatte die Stadt informiert. „Ich denke gerne daran, wie sie sich zusammen mit ihrem Sohn Doron um meinen Mann und mich gekümmert hat, als wir 2006 privat in Israel waren. Sie wird mir immer in bester Erinnerung bleiben“, sagte Wesels Bürgermeisterin Ulrike Westkamp.