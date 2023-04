Live-Musik in Wesel Songs aus einem von der Zeit vergessenen Land im Karo

Bei Chuck Prophet klingt alles so einfach. 1-2-3-4, einfache Riffs und Akkorde von einer Band, die in traumwandlerischer Sicherheit zu einer Einheit verschmilzt. Das Geheimnis sind die Erfahrung Tausender Live-Konzerte und die klug ausgetüftelten Arrangements. Da ist jeder Beat präzise gesetzt, da ist jede Gitarren-Linie abgestimmt. Einfach großartig. Vom aktuellen Album „The Land That Time Forgot“ bringt Prophet das sehr gefällige „Best Shirt On“, aber auch eine wunderbare Hommage an den legendären Gitarristen der New York Dolls namens „High As Johnny Thunders“.