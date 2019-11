Verwaltungsvorstand und Fraktionschefs sind sich einig : ASG-Chefin soll Ende 2019 gehen

Wesel (kwn) Die Tage von Annette Mücke, seit Anfang Juli dieses Jahres Chefin des städtischen Betriebes ASG (Abfall, Straßen, Grünflächen), sind gezählt. Wie Bürgermeisterin Ulrike Westkamp am Montagabend mitteilte, habe man nach Abstimmung mit dem Verwaltungsvorstand und den Vorsitzenden der Ratsfraktionen entschieden, dem Betriebsausschuss und anschließend dem Rat vorzuschlagen, die ASG-Betriebsleiterin zum 31. Dezember dieses Jahres abzuberufen.

Annette Mücke war in der vergangenen Woche in die Kritik der Politik geraten, weil sie den Vorschlag gemacht hatte, die defekten Kühlzellen der Trauerhalle in Büderich nicht erneuern zu lassen. Dabei dürfte die neue Anlage deutlich weniger als 10.000 Euro kosten. SPD und CDU hatten erklärt, dass das Geld bereitgestellt werde. In den vergangenen acht Jahren war die Diplom-Ingenieurin Leiterin der Amtes für Abfallwirtschaft, Straßenunterhaltung und Fuhrpark in Regensburg.