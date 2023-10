Charlotte Quik besuchte den Lühlshof „Dieser Familienbetrieb ist bestens aufgestellt“

Sie soll die umfassende und wertvolle Arbeit der landwirtschaftlichen Betriebe in Nordrhein-Westfalen noch stärker in den Mittelpunkt stellen und den Landwirten die Anerkennung zukommen zu lassen, die sie verdienen: die Woche der Landwirtschaft der CDU-Landtagsfraktion, an der auch die heimische Landtagsabgeordnete Charlotte Quik teilnimmt.