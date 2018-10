Senioren diskutieren Verkehrsprobleme in Wesel : CDU will Rennstrecken optisch entschärfen

Die Caspar-Baur-Straße, hier der Blick Richtung Ring und Innenstadt, ist breit. Doch hier gilt neuerdings Tempo 30 – und an der Lippeheystraße rechts vor links. Foto: Fritz Schubert

Wesel Mobilität und Sicherheit bis ins hohe Alter sowie Verkehrsprobleme im allgemeinen und in besonderen Weseler Fällen kennzeichneten das politische Kaffeetrinken der Senioren-Union Wesel. Einen Blick auf die Bayern-Wahl gab es auch.

Von Fritz Schubert

Es gibt objektive Fakten wie Verkehrsregeln und es gibt subjektive Einschätzungen von Verkehrssituationen. Dass beides nicht immer in Einklang zu bringen ist, bildete die Grundlage für das politische Kaffeetrinken der Senioren-Union Wesel, die jetzt Frank Schulten zu Gast hatte. Der verkehrspolitische Sprecher der CDU-Fraktion und Geschäftsführer der Kreisverkehrswacht kennt als Fahrlehrer die Eigenheiten aller Generationen am Steuer. Und er weiß gefühlte Problematiken auch mit Zahlen zu untermauern. Hier zeigt die Tendenz im negativen Sinne nach oben. Im Kreis Wesel gab es im vergangenen Jahr 547 Unfälle mit Beteiligung von Senioren, knapp 79 Prozent von ihnen waren auch die Verursacher. Daraus nun ab einem gewissen Alter verpflichtende Fahrprüfungen abzuleiten, ist Schultens Sache nicht. Er wünscht sich aber ab 75 jährlich eine ärztliche Untersuchung, in deren Mittelpunkt die Sinne Sehen und Hören stehen sollten, ebenso ein Check des Herz-/Kreislauf-Sytems. Zu angeordneten Seniorenfahrprüfungen, weil die Betreffenden gehäuft aufgefallen sind, berichtete er, dass keiner seiner Probanden bestanden hat.

So weit muss es nicht kommen. „Beweglich bleiben“ heißt eine Broschüre des Deutschen Verkehrssicherheitsrates, die sich dem möglichst langen Erhalt der Lebensqualität Mobilität widmet. Dazu gehört es, den Körper ebenso in Schuss zu halten wie das Auto und den Geist mit Kenntnissen über geänderten Regeln auf dem Laufenden zu halten. Schulten legte den versammelten Senioren auch ans Herz, bei einem Fahrzeugwechsel Mehrausgaben oder Nachrüstungen von Assistenzsystemen nicht zu scheuen. Die technische Überwachung des Raums im toten Winkel, Abstandswarner und Einparkhelfer seien segensreich. Dass sie diese im Gegensatz zum Fahrschulwagen in Opas altem Möhrchen nicht mehr zur Verfügung haben, fällt Fahranfängern laut Schulten übrigens schwer. Dennoch haben die jungen Fahrer ihre traurige Spitzenposition als unfallträchtigste Generation schon vor drei Jahren an die Senioren abgegeben. Im Blick haben müsse man aber auch das beruflich immer stärker geforderte Mittelalter, das stressbedingt im Verkehr hemdsärmeliger zu Werke gehe. Auch Senioren schreibt er eine oft bedenkliche Kompromisslosigkeit zu, offensichtliche Engstellen anzusteuern. Ein wesentlicher Rat Schultens ist der, unbehagliche Situationen zu vermeiden. Wer beispielsweise weiß, dass er nachts nicht mehr so sicher unterwegs ist wie früher, der sollte seine Besorgungen möglichst im Hellen erledigen.

Die Kurt-Kräcker-Straße, ein Zubringer zur B 58 (Schermbecker Landstraße), verlockt durch ihre Breite zu flotter Fahrt. Foto: Fritz Schubert



Untermauert mit teils erschreckenden Beispielen aus dem Unfall- und Fahrschulalltag war es eine anschaulich kurzweiliger Vortrag, der den Senioren auch Ängste nehmen sollte. Dass zudem Weseler Themen gestreift wurden, lag auf der Hand. So bereitet den CDU-Senioren weiter die Theodor-Heuss-Brücke Sorgen, auf der Radler auch wegen des hohen Eigentempos in der Schussfahrt durch abbiegende Kfz gefährdet sind. Nachdem laut Schulten alles ausgereizt ist, was sich baulich machen ließ, sei im Grunde nur noch erhöhte Aufmerksamkeit aller Verkehrsteilnehmer gefordert. Hier spielt die Wahrnehmung ebenso die entscheidende Rolle wie bei zwei anderen Stellen. Für die Kreuzung Caspar-Baur-Straße/Lipperheystraße bleibt es mit politischer Mehrheit bei der mit Tempo 30 gekommenen Änderung auf rechts vor links. Schulten kann sich aber eine Besserung vorstellen: Damit stadteinwärts nach den Bushaltestellen am Friedhof mit Blick auf die Ampel am Ring nicht noch extra Gas gegeben wird, könnte die Straße enger gestaltet werden. Ähnliches schwebt ihm für das Dauerthema Kurt-Kräcker-Straße vor, wo die Sicherheit ebenfalls darunter leidet, dass die Straße viel zu breit ist, als dass man sich mit Tempo 30 hier anfreunden könnte. Die subjektive optische Wahrnehmung steht hier also im Widerspruch zur geltenden Gesetzeslage.