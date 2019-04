Politik in Wesel soll diskutieren : CDU will Bußgeld für Umweltsünder drastisch erhöhen

Unbekannte haben in der Sackgasse Am Schwan in Lackhausen ihren Müll abgekippt. Nun muss der städtische Betrieb ASG den Unrat wohl oder übel entfernen – auf Kosten des Steuerzahlers. Foto: Klaus Nikolei

Wesel In einigen Städten wurden in diesem Jahr die Bußgelder für Verstöße drastisch erhöht. Diesen Beispielen möchte auch die CDU in Wesel folgen, die zunehmende Verschmutzung in der Stadt beklagt nicht zuletzt durch Tierkot.

In einem Brief an Bürgermeisterin Ulrike Westkamp betont Linz zwar, dass die Mitarbeiter des städtischen Betriebes ASG (Abfall, Straßen, Grünflächen) zwar ständig unterwegs seien, um den gröbsten Müll zu beseitigen. Auch verschiedene Aktionen seien vom ASG schon gestartet worden, doch leider ohne den gewünschten nachhaltigen Effekt. Um aber Wesel langfristig sauber und ansprechend zu halten, sei ein bewusster Umgang und die aktive Mitarbeit aller Bürger erforderlich. „Alle können und sollen ihren Beitrag zur Erhaltung der Sauberkeit und eines positiven Erscheinungsbildes der Stadt leisten. Dies wird bei einigen, wie in anderen Städten auch, nicht ohne einen gewissen Druck zu erreichen sein“, so Linz. Städte wie Mannheim und Neuss hätten daher kürzlich ihre Bußgelder für ausgespuckte Kaugummis oder weggeworfene Dosen teils drastisch erhöht. Linz: „Wir sollten prüfen, ob Wesel diesen Beispielen folgt.“ Er möchte, dass im nächsten Ausschuss für Bürgerdienste ein interner Bußgeldkatalog vorgelegt wird, über den die Politik dann diskutieren könne. Aktuell können in Wesel Geldbußen für Umweltsünder in Höhe von bis zu 1000 Euro verhängt werden.

(kwn)