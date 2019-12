Interview mit Jürgen Linz : CDU-Fraktionschef will mehr Polizei in City

Jürgen Linz ist Fraktionschef der CDU in Wesel. Mit einem Antrag, die Stadtwacht bürgernäher in der Fußgängerzone anzusiedeln, hatte er Erfolg. Im Interview spricht er über die Beweggründe. Foto: Jana_Bauch

Wesel Im Rat soll beschlossen werden, ein Büro für die Stadtwacht in der Fußgängerzone einzurichten. Kommt auch die Polizei dazu?

Herr Linz, die Weseler CDU hat die Idee einer Stadtwacht in der City eingebracht. Was war der konkrete Anlass für diese Idee?

Jürgen Linz Die von uns im Sommer durchgesetzte Erhöhung der Bußgelder für viele Vergehen fand großen Zuspruch in der Bevölkerung. Darauf wurde ich auch in persönlichen Gespräch häufiger als bei anderen Themen angesprochen. Zudem wurde mir immer wieder gesagt, wir sollen uns um die Sicherheit in der Stadt kümmern und die Stadtwacht mehr Präsenz, vor allem in der Fußgängerzone, zeigen.

Die Stadtwacht hat bisher ebenfalls in der City agiert. Was waren die Nachteile des Standorts Rathaus?

Linz Die Mitarbeiter der Stadtwacht haben ihre Büros im Rathausanbau. Das ist wenig bekannt und bekommt kaum jemand mit.

Welche Kontrollen sollen vom neuen Standort aus konkret erfolgen?

Linz Vom neuen Standort versprechen wir uns insbesondere mehr Bürgernähe. Die Mitarbeiter der Stadtwacht sollen auf kurzem Weg erreichbar und ansprechbar sein.

Was kann die Stadtwacht an dieser Stelle konkret bewirken? Müssen die Einsatzzeiten verändert werden? Kriminalität zum Beispiel entsteht ja oft weit außerhalb der Kernzeiten.

Linz Die Stadtwacht ist schon jetzt außerhalb der normalen Bürozeiten im Schichtdienst im Einsatz. Die Zeiten reichen von morgens bis spätabends – oft auch an Wochenenden. Mit der jetzt erfolgten Aufstockung von zwei weiteren Stellen können diese Zeiten weiter ausgebaut werden. Dies bekommen die Bürger aber kaum mit und genau deshalb möchten wir die Citywache auch an zentraler Stelle.

Reichen die Befugnisse der Stadtwacht aus, müssen diese erweitert werden? Wo hakt es aus Sicht der CDU?

Linz Es gibt klare Aufgabenabgrenzungen zwischen Stadtwacht und Polizei. Das ist gut so und funktioniert reibungslos. Wir begrüßen in diesem Zusammenhang die Ordnungspartnerschaft mit der Polizei. Auf diesem Weg kann Hand in Hand die Sicherheit unserer Bürger gewährleistet werden.

Wie soll die Verzahnung mit der Polizei sein? Ist mit der Polizei gesprochen worden?

Linz Ziel ist es, in der City-Wache auch eine Anlaufstelle für die Polizei einzurichten. Und wir hoffen sehr auf deren regelmäßige Anwesenheit in dieser Wache. Auch die Polizeiwache in Wesel ist eigentlich weit vom alltäglichen Geschehen weg. Nun soll die Stadtverwaltung der Polizei dieses Angebot unterbreiten und dafür werben.

Hat die Weseler Innenstadt ein Sicherheitsproblem? Fallen Ihnen Vorfälle ein, die eine gut ausgestattete Stadtwacht hätte verhindern können?

Linz Wir bekommen beispielsweise immer Beschwerden über Fahrradfahrer und aggressives Betteln in der Fußgängerzone. Hier möchten wir, dass die Mitarbeiter der Stadtwacht verstärkt eingreifen und auf die Verbote hinweisen. Vereinzelt fühlen sich gerade in den Abendstunden Bürger in der Innenstadt unsicher. Das mag oft auch nur ein Gefühl sein, die Präsenz der Stadtwacht kann hier aber ebenfalls schon hilfreich sein.

Kritiker werfen dem Antrag vor, er sei eine panische Reaktion auf die AfD. Was entgegen Sie solchen Stimmen?

Linz Das ist dummes Zeug. Wir sind gewählt, um uns für den Bürger einzusetzen. Nichts anderes tun wir mit solchen Maßnahmen. Im übrigen ist mir persönlich auch nur ein Kritiker in dieser Sache bekannt.

Im Hauptausschuss gab es viele Fürsprecher und letztlich eine starke Mehrheit. Rechnen Sie also damit, dass es final im Rat ein Votum für die Stadtwacht in der Fußgängerzone gibt?