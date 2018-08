Wesel: CDU fordert Wasserrabatt für Bürger wegen der Hitze

Wesel : Hitze: CDU fordert Wasserrabatt für Bürger

Wesel Viele Weseler wässern derzeit öffentliches Grün – auch mit privatem Wasser, für das sie neben der Frischwassergebühr auch eine Abwassergebühr zahlen. Die Weseler CDU fordert nun eine ermäßigte Abwassergebühr.

Die Weseler CDU macht wegen der anhaltenden Hitze und der nötigen Bewässerung den Vorschlag, den Bürgern in Wesel die Abwassergebühren für dieses Jahr ermäßigt in Rechnung zu stellen. Vorbild für diesen Vorschlag ist die Stadt Dinslaken.

Wesels CDU-Fraktionschef Jürgen Linz und Ratsherr Wolfgang Lingk begründen in einem Antrag an Bürgermeisterin Ulrike Westkamp den Vorschlag mit dem starken Bedarf der Bürger an Frischwasser – am Frischwasserverbrauch des Vorvorjahres, für dieses Jahr also 2016, orientiert sich auch die Abwassergebühr. Die beiden Politiker schreiben: „Wir bitten die Verwaltung zu prüfen, ob im Sinne der Bürger spätestens im Jahr 2020, dann dient laut Satzung der Frischwasserverbrauch des Jahres 2018 als Berechnungsgrundlage der Abwassergebühr, eine pauschale Ermäßigung aufgrund der in diesem Jahr zu erwartenden Mehrverbräuche beim Frischwasser gewährt werden kann.“

Mit Blick darauf, dass Prognosen zufolge mit derartigen Hitzeperioden in den kommenden Jahren häufiger zu rechnen ist, solle die Verwaltung auch prüfen, ob generell eine entsprechende Berücksichtigung möglich ist. „Bedingt durch die nun schon seit einigen Wochen anhaltende Hitzeperiode ist eine nicht unerhebliche Steigerung der Wasserverbräuche in wohl allen Haushalten unserer Stadt zu erwarten“, schreiben Linz und Lingk. Der Mehrverbrauch werde zum großen Teil nicht in das Abwassersystem der Stadt gelangen. „Vielfach ist es doch so, dass die Bürger damit ihre Pflanzen, Blumen und Sträucher, ihre Gartenanlagen und Rasenflächen sowie Balkonpflanzen wesentlich intensiver als üblich bewässern müssen.“ Das ist bei allen jenen der Fall, die kein Grundwasser nutzen. Die CDU verweist auch auf den Einsatz der Bürger in den vergangenen Tagen. „Erfreulicherweise sind einige Bürger auch dem Aufruf der ASG gefolgt und haben mit ihrem Wasser Straßenbäume und -pflanzen versorgt.“ Der Erhalt von Flora und Fauna sei von öffentlichem Interesse und auch für viele Tiere sehr wichtig.

Die Weseler CDU fordert hier eine bürgerfreundliche Sonderlösung. Im Herbst soll die Stadtverwaltung Vorschläge im Haupt- und Finanzausschuss vorlegen.



Die Stadt Dinslaken hatte in der vergangenen Woche auf die Regelung hingewiesen, dass sie Rabatte bei der Abwassergebühr erlässt. Sie sei wegen der Hitzewelle auf die Mithilfe bei der Bewässerung durch die Bürger angewiesen. Das kostet Geld für die Bürger. Im Rathaus mehrten sich die Anrufe. Die Stadt Dinslaken wies deshalb in der vergangenen Woche darauf hin, dass grundsätzlich auf Antrag für die Gartenbewässerung bei Einfamilienhäusern pauschal ohne Nachweis zehn Prozent von der Frischwassermenge, nach der sich die Abwassergebühren berechnen, abgezogen werden können.

Dazu muss die gärtnerisch genutzte Fläche größer als 250 Quadratmeter sein und auf dem Grundstück darf keine Grundwasserpumpe betrieben werden. Bei Mehrfamilienhäusern verringert sich der prozentuale Abzug je nach Anzahl der Wohneinheiten. Alle anderen Eigentümer haben die Möglichkeit, einen für sechs Jahre geeichten Gartenwasserzähler einbauen zu lassen. Die gärtnerisch verbrauchte Wassermenge wird dann bei der Abrechnung der Schmutzwassergebühren vom Jahresverbrauch abgezogen.