CDU beklagt Probleme mit Suchtabhängigen am Weseler Kaufhof „Müssen andere Klientel in die Innenstadt locken“

Wenn auch CDU-Fraktionschef Jürgen Linz in dem Antrag nicht namentlich auftaucht, so hat er den Brief doch an Ulrike Westkamp zur Veröffentlichung freigegeben. Im Gespräch mit unserer Redaktion sagte er am Donnerstag: „Ich kann die Sorgen der Bürger, die an unseren Wahlständen vorgesprochen haben, sehr gut nachvollziehen. Ich gehe öfter durch die Innenstadt, um zu wissen, was sich dort tut. Und ich habe den Eindruck, dass man sich samstags bis zur Mittagszeit dort am wohlsten fühlt.“ Diese Ansicht teilen übrigens viele Menschen in der Kreisstadt. Schließlich haben die meisten Arbeitnehmer dann auch frei und besuchen nicht zuletzt den immer noch attraktiven Wochenmarkt am Dom. „Das bedeutet, wir müssen auch während der Woche die Stadt so attraktiv machen, dass wir auch diese Klientel verstärkt in die City locken“, betont Jürgen Linz. Denn ihm ist klar, dass man Suchtabhängigen nicht verbieten könne, auf den Bänken am Kaufhof zu sitzen. Er ist jedenfalls gespannt auf das, was die Verwaltung in ihrem Bericht zu der aktuell äußerst unbefriedigenden Situation zu sagen hat.