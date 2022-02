Neubau soll bis 2024 stehen : Cassiopeia-Stiftung bringt Wohnprojekt in Flüren an den Start

Cassiopeia-Stiftung bringt Wohnprojekt in Flüren an den Start

Eltern der künftigen Bewohner haben bereits die Hecken an der katholischen Kirche in Flüren gerodet. Foto: Klaus Nikolei

Flüren Für rund zwei Millionen Euro soll bis Anfang 2024 ein zweieinhalbgeschossiger Neubau mit zehn Appartements entstehen. Die barrierefreien Mietwohnungen sind bereits vergeben. Die Arbeiten sollen noch in diesem Jahr starten.

Das schon seit mehreren Monaten verwaiste Pfarrheim am Flürener Weg in Flüren wird wohl in den nächsten Monaten abgerissen. Denn es muss Platz geschaffen werden für ein ehrgeiziges Wohnprojekt der Cassiopeia-Stiftung. Die betreibt bekanntlich seit nunmehr zehn Jahren ein Wohnprojekt für zwölf junge Menschen mit Handicap an der Gelißstraße in Schepersfeld.