Lösung für Spix und seine Klienten Café Vesalia zieht in ehemalige Apotheke an der Wilhelmstraße

Es gibt noch gute Nachrichten: Die vom bevorstehenden Neustart des Cafés Vesalia an der Wilhelmstraße 6 ist so eine. Die Adresse ist als ehemalige Bahnhof-Apotheke bekannt, die seit September 2019 leer steht. Sie gehört der angrenzenden Niederrheinischen Sparkasse Rhein-Lippe. Seit Donnerstag liegt Klaas Wagner die schriftliche Zusage des Geldinstituts vor. Bis das Café Vesalia am neuen Standort öffnen kann, dürften allerdings drei bis sechs Monate vergehen, sagt Wagner, der Geschäftsführer der Sozialpsychiatrischen Initiative Xanten (Spix) ist.