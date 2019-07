Azubi-Tipp : „Rechtzeitig bewerben!“

Felix Pfirschke aus Geldern, 20 Jahre, Auszubildender Chemikant:

„Du machst im nächsten Jahr Deinen Schulabschluss und möchtest danach eine Ausbildung absolvieren? Dann solltest Du Dir bereits jetzt überlegen, welcher Ausbildungsberuf Deinen Interessen und Fähigkeiten entspricht, denn bei vielen Ausbildungsbetrieben startet die Bewerbungsphase für das kommende Jahr schon am Ende der Sommerferien. So kannst Du schon frühzeitig damit beginnen, Dich zu bewerben und Du gerätst nicht unter Zeitdruck, wenn Du von einem Unternehmen eine Absage erhältst. Außerdem sollte Dir bewusst sein, dass jedes Unternehmen bei der Bewerbung Wert auf Deine letzten Schulzeugnisse legt. Du solltest also nicht erst im letzten Jahr vor Deinem Abschluss in der Schule so richtig durchstarten.“