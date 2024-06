Parksituation an Weseler Rundsporthalle Knöllchen-Ärger beim Second-Hand-Markt

Wie man’s macht, man macht es falsch. Das dürften sich am vorvergangenen Samstag, 15. Juni, gleich mehrere Besucher des Second-Hand-Marktes an der Rundsporthalle gedacht haben. Zum zweiten Mal in Folge durften sie sich über Knöllchen wegen Falschparkens an der Straße An de Tent ärgern. Dabei hatten manche in diesem Jahr bewusst anders geparkt als noch im vergangenen Jahr. Und es dabei anscheinend doch wieder falsch gemacht.