Polizei sucht Zeugen Bus bringt zwölfjährige Radlerin in Wesel in Bedrängnis und zu Fall

Die Polizei sucht Zeugen für einen Unglücksfall, der sich bereits am Dienstag, 30. April, kurz vor 18 Uhr in Wesel ereignet hat. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, befuhr zu dem Zeitpunkt ein zwölfjähriges Mädchen mit einem Fahrrad die Hamminkelner Landstraße in Fahrtrichtung Hamminkeln.