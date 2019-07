Ab November an der Umgehungsstraße : Burger King eröffnet Filiale in Büderich

Voraussichtlich im November will Burger King seine Filiale an der Umgehungsstraße in Büderich eröffnen – direkt neben der Shell-Tankstelle und Dams’ Backstube. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Büderich (kwn) Schon seit Wochen kusiert in Büderich das Gerücht, dass sich die Hamburger-Kette Burger King neben der Shell-Tankstelle und der Dams’ Backwerkstatt an der B 58 ansiedeln werde. Am Rande der jüngsten Sitzung des Wirtschaftsförderungsausschusses hat Wesels Wirtschaftsförderer Johannes Opgen-Rhein eine entsprechende Anfrage aus der Politik bestätigt.

„Ja, Burger King kommt. Das freut uns. Und das war ja von Anfang an Teil des Konzeptes. Der Bauantrag ist gestellt“, erklärte Opgen-Rhein auf Anfrage. Bereits im November soll die Fast-Food-Filiale eröffnet werden. Auf einem angrenzenden Grundstück ist zudem noch der Bau einer kleinen Autoreparaturwerkstatt geplant.

Vor Jahren war die Wirtschaftsförderung auch an McDonald’s herangetreten. Echtes Interesse gab es allerdings nicht. Gegründung damals: Es gebe bereits in Wesel die Filialen im Weseler Bahnhofsgebäude und an der Rudolf-Diesel-Straße in Obrighoven. Burger King betreibt in der Kreisstadt bislang nur eine Filiale – direkt neben dem Arbeitsamt an der Reeser Landstraße. Das Unternehmen mit Sitz in Hannover war am Mittwoch für eine telefonischen Stellungnahme nicht zu erreichen.

Offen ist, was die Neuansiedlung für die Verkehrsanbindung am Standort bedeutet. Bäcker Thomas Dahms hatte zuletzt vor einem Jahr die Qualität der Zufahrt kritisiert. Das Niveau der Rampe liege immer noch viel zu tief, als dass es zur Spange zwischen der Ampel an der B58n und der alten B58 Richtung Büderich passen würde. 1,3 Millionen Euro hatte der Mann aus dem Weseler Stadtteil Ginderich in das Café im Tank & Rast-Komplex an der neuen Büdericher Umgehung investiert. Mit der Ansiedlung von Burger King würde der ganze Standort gestärkt.

(kwn)