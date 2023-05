Weseler Traditionsunternehmen auf dem Fusternberg Warum Bürohandel Altwein nach 29 Jahren schließt

Hannelore und Rainer Altwein haben in jüngster Zeit oft nicht gut geschlafen. Weil sie sich viele Gedanken gemacht haben. Gedanken darüber, ob sie tatsächlich in einigen Wochen ihren Fachhandel und Büroservice auf dem Fusternberg schließen sollen oder vielleicht doch noch das eine oder andere Jährchen dranhängen. „Aber irgendwann muss es ja mal sein“, sagt die quirlige und lebenslustige 70-Jährige. „Denn wie lange soll mein Mann noch bis Düsseldorf, Krefeld oder Rees fahren und schwere Pakete tragen?“ Rainer Altwein nickt und erzählt, dass er gerade erst von einer Tour nach Dortmund zurückgekehrt ist. „Natürlich macht es mir immer noch Spaß. Aber ich denke, jetzt möchte ich mehr Zeit haben für die schönen Dinge im Leben: Lesen, Reisen, einfach in den Tag hineinleben“, sagt der 78-Jährige, der noch immer täglich rund 200 Kilometer mit dem Lieferwagen in der Region unterwegs ist.