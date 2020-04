Videokonferenz der Fraktionen mit Bürgermeisterin : 60 Firmen in Wesel wollen Vorsteuer-Senkung

Kämmerer Klaus Schütz und Bürgermeisterin Ulrike Westkamp waren einmal von 40 Millionen Euro Gewerbesteuereinnahmen ausgegangen. Das Virus verändert alles. Foto: Klaus Nikolei

Wesel In Zeiten der Corona-Krise werden in Wesel die Einnahmen aus der Gewerbesteuer zurückgehen. Davon geht Verwaltungschefin Ulrike Westkamp aus. 60 Firmen haben bereits Anträge zur Herabsetzung der Vorauszahlung der Gewerbesteuer gestellt.

Bei der Aufstellung des städtischen Haushaltes für 2020 war Kämmerer Klaus Schütz (CDU) im vergangenen Jahr noch von einer kräftig sprudelnden Gewerbesteuerquelle ausgegangen. Rund 40 Millionen Euro sollten in der wirtschaftlichen Hochphase eingenommen werden Doch der Ausbruch der Corona-Krise wird dazu führen, dass die Stadt deutlich weniger Steuern einnehmen wird, auch wenn unklar ist, wie hoch die Mindereinnahmen ins Kontor schlagen. Fakt ist, dass bereits 60 Weseler Firmen Anträge zur Herabsetzung der Vorauszahlung der Gewerbesteuer gestellt haben. Das Volumen beträgt nach Angaben von Bürgermeisterin Ulrike Westkamp rund 450.000 Euro. „Dabei wird es nicht bleiben. Wir erwarten weitere Anträge“, erklärte die Verwaltungschefin am Mittwoch im Gespräch mit unserer Redaktion.

Über den zu erwartenden Einbruch der Steuereinnahmen hatte sie die Fraktionsvorsitzenden am Morgen während einer Telefonkonferenz informiert.

Info Eröffnung des neuen Sportplatzes verschoben Terminabsagen Aus den bekannten Gründen muss die für den 28. April geplante Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses ausfallen. Auch die für den 25. April terminierte Eröffnung des neuen Bislicher Sportplatzes muss verschoben werden, teilte Bürgermeisterin Ulrike Westkamp mit.

Die weiteren Themen der Besprechung im Überblick:

Markt-Linie bleibt Seit Mitte Januar fährt ein Bus der Niag samstagsvormittags von Lackhausen über Obrighoven zum Wochenmarkt im Schatten des Doms. Am frühen Nachmittag fährt dann der letzte Bus der Linie 79 zurück in die Ortsteile. Auch wenn wegen Corona die Zahl der Fahrgäste zuletzt stark gesunken ist, will die Stadt den Probelauf fortsetzen. Einstimmig, so Westkamp, hätten sich die Fraktionschefs dafür ausgesprochen, die Linie beizubehalten. Denn es sei schwer, ein solches Angebot zu unterbrechen und irgendwann neu zu starten. Nutzten am 18. Januar 53 Bürger das neue Angebot, waren es am 21. März nur noch acht. Insgesamt wurden 418 Fahrgäste gezählt – also durchschnittlich 41,7 pro Samstag.

Elternbeiträge werden erstattet Eltern, deren Kinder wegen der aktuellen Situation nicht in Einrichtungen betreut werden können, erhalten ihre im Voraus bezahlten Beiträge für April zurück. Die Landesregierung hat die Stadt Wesel darüber informiert, dass sie auf Antrag die Hälfte der Beiträge übernehmen werde. Bedeutet, dass Düsseldorf der Stadt 125.000 Euro überweisen will. Für März wird es allerdings keine Fördermittel des Landes geben. Mittlerweile ist auch klar, dass Eltern, die in systemrelevanten Bereichen tätig sind, für die Betreuung ihrer Kinder in Notgruppen nichts zahlen müssen. Insgesamt 70 Mädchen und Jungen werden in Schulen und Kindergärten betreut.

Anregungen zu Mobiltätskonzepten Der Regionalverband Ruhr und auch der Kreis Wesel haben jeweils ein Mobilitätskonzept erstellt. Die Stadt Wesel ist nun aufgefordert, mögliche Anregungen zu den Konzepten zu formulieren. Das haben die Fraktionsvorsitzenden auch in Form einer Dinglichkeitserklärung getan. „Uns war wichtig, dass der RVR in seinem Konzept noch den ländliche Raum ausarbeitet. Wir möchten, dass der ÖPNV auch in den Nebenzeiten entwickelt und geschaut wird, welche Bahnlinien womöglich reaktiviert werden können“, so Westkamp. Weitere Wünsche der Stadt an den RVR sind der Ausbau des Radwegenetzes und dass bei dem Bau von barrierefreien Haltestellen auch an die geplanten Mobilstationen gedacht wird.

Auch das Mobilitätskonzept des Kreises findet in Wesel Anklang. Allerdings soll auch der Kreis prüfen, welche Bahnlinien reaktiviert werden könnten. Das Ziel des Kreises, den Anteil der Bewohner, die den ÖPNV nutzen, von zwei auf drei Prozent zu steigern, ist den Weseler Politikern zu wenig. Die möchten, dass der Anteil auf über drei Prozent steigt. „In unsere Stellungnahme werden wir außerdem reinschreiben, dass jeder Bürger am gesellschaftlichen Leben teilhaben muss, auch wenn er kein eigenes Auto besitzt“, so Westkamp. Außerdem wolle die Stadt, wenn möglich, den ÖPNV im Stadtgebiet als Auftraggeber selbst organisieren. Aktuell ist das noch Aufgabe der Niag.