Bürgermeister erzählen aus Kindertagen : Mein schönstes Weihnachtsgeschenk

Viele Jahre war Dirk Buschmann auf sein Rad, das er Emma getauft hatte, mächtig stolz. Foto: Klaus Nikolei

Wesel/Hamminkeln/Scherembeck/Hünxe Die meisten Weihnachtsgeschenke vergisst man im Laufe der Jahre. Andere wiederum bleiben einem im Gedächtnis. Wir haben die Bürgermeister aus der Region nach Ihren schönsten Dingen gefragt, die sie jemals an Heiligabend bekommen haben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Klaus Nikolei

Wesels Bürgermeisterin Ulrike Westkamp: „Ich erinnere mich gerne daran, dass ich als Fünfjährige – ich besuchte damals den Martini-Kindergarten in der Innenstadt – an Heiligabend einen Holzschlitten bekommen habe. Damals wurde ich von meiner Mutter auf dem Schlitten durch das tief verschneite Nordglacis gezogen. Ich fand das herrlich, auch wenn ich am Ende durchgefroren war. In den Jahren danach bin ich mit dem Schlitten regelmäßig zum Heuberg, wo fast alle Kinder aus der Innenstadt gerodelt sind. Mein Gott, was war da los. Ich fand das immer ganz toll. Den Schlitten habe ich vor gut zehn Jahren meinem Neffen geschenkt. Sehr oft hat er ihn wohl nicht nutzen können, denn oft fehlt uns ja im Winter der nötige Schnee.“

Schermbecks Verwaltungschef Mike Rexfordt: „Ich weiß noch genau, dass ich mir eine zeitlang zu Weihnachten ein Päckchen mit Vinyl zusammenstellen durfte. Da gab es den Tonträger-Versender Disc Center, der Überschussware zu total günstigen Preisen angeboten hat. Statt fünf Mark im Plattenladen, kosteten Singles damals 49 Pfennige. Ich habe damals meinen Eltern eine Liste mit den Platten, die ich haben wollte, vorgelegt. Das waren aber wirklich aktuelle Hits und keine Oldies. So zum Beispiel Singles von Depeche Mode oder Michael Jackson. Die Platten habe ich übrigens immer noch.“

Das kleine Mädchen auf dem Schoß der Großmutter ist Wesels Bürgermeisterin Ulrike Westkamp. 15 Monate war sie, als das Bild entstanden ist. Foto: Klaus Nikolei

Dirk Buschmann, Bürgermeister der Gemeinde Hünxe: „Mein schönstes Geschenk zu Weihnachten war eindeutig ein Fahrrad. Dazu muss man wissen, dass ich mit meinen Eltern als Sechsjähriger von Lohberg nach Hünxe gezogen bin und die Wege im Ort doch deutlich weiter waren als in der Siedlung in Lohberg, wo alle meine Spielkameraden praktisch im gleichen Block gewohnt haben. Durch das Fahrrad aber, wurde ich mobil. Es war nicht neu. Ein geschickter Nachbar hatte es aus verschiedenen alten Rädern zusammengebaut und schön grün angestrichen. Der Clou war der umgedrehte Lenker. Eigentlich wollte ich ja ein Bonanza-Rad mit Bananensattel haben. Aber das Drei-Gang-Rad zu Weihnachten habe ich dann doch sehr geliebt. Und es hatte auch einen Namen: Emma, weil ich Fan von Jim Knopf und Lukas, dem Lokomotivführer war. Und Emma hieß bekanntlich die Lok der beiden. Leider ist der Rahmen von Emma sieben Jahre später gebrochen. Passiert ist das in Boppard am Mittelrhein. Ich war mit meinen Eltern in den Ferien auf einer Tour, als ich über einen Bordstein gefahren bin und das Unglück geschah. Obwohl es Sonntag war, klingelte mein Vater bei einem Radhändler im Ort und kaufte mir ein Hollandrad. Das war zwar ganz schön und neu, aber nicht vergleichbar mit Emma.“

Noch heute hat Schermbecks Verwaltungschef Mike Rexforth alle Singles und LPs, die ihm seine Eltern beim Tonträgerversand Disc Center für kleines Geld bestellt hatten. Foto: Klaus Nikolei



Barmherzigkeit : Das schönste Geschenk zu Weihnachten

zurück

weiter

Bernd Romanski, Bürgermeister von Hamminkeln: „Es gibt ein Foto von mir, das an Weihnachten 1959 entstanden ist. Darauf bin ich zu sehen als acht Monate altes Baby. Damals habe ich einen schwarzen Plüschhund bekommen, der an den Schäferhund Blecki meiner Oma erinnern sollte. Meine Eltern wohnten mit den Großeltern in einem Zweifamilienhaus in Sonsbeck. Und Blecki passte auf mich im Kinderwagen auf, wenn Mutter und Oma einkaufen waren. Der lag unter dem Kinderwagen und sorgte dafür, dass mir nichts passieren konnte. Ich habe keine Ahnung, was aus dem Plüschtier geworden ist.

Als er acht Monate alt war, bekam Bernd Romanski einen schwarzen Plüschhund. Der sollte an den Schäferhund seiner Oma erinnern. Foto: Klaus Nikolei