Drei mutmaßliche Täter gefasst : Jugendliche randalieren in Hotel in Büderich

Jugendliche randalieren in Hotel in Büderich

Ein Hotel-Restaurant in Wesel-Büderich bekam am Pfingstmontag Besuch von randalierenden Jugendlichen. Sie zertrümmerten eine Scheibe und beschädigten Möbel.

Am Pfingstmontag gegen 16 Uhr rief eine Gruppe von zehn bis 15 Jugendlichen die Polizei auf den Plan. An der Rheinallee hatten die Randalierer die Scheibe eines Hotel-Restaurants eingeschlagen und sich Zugang zu den Kellerräumen verschafft. Sie beschädigten zahlreiche Möbel und Inventar. Nachdem sie sich ertappt fühlten flüchteten die Jugendlichen in unterschiedliche Richtungen. Das Alter der Täter schätzt die Polizei auf 16 bis 18 Jahre. Die Randalirer waren überwiegend dunkel gekleidet und trugen helle Caps. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten drei Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren dingfest gemacht werden.