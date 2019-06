Büderich : Büderich bekommt Diakonie-Tagespflege

Marcus Coenen, Susanne Kock, Thomas Gardemann, Angelika Jacobs, Arnold Gardemann und Joachim Wolff (von links) stellten die Pläne für das Projekt neben der Platanenallee an der Weseler Straße in Büderich vor. Foto: Fritz Schubert

Büderich 14 Tagespflege-Plätze plant die Diakonie in einem Komplex, zu dem auch 19 seniorengerechte Mietwohnungen gehören.

Während die Pläne für ein Pflegeheim des Evangelischen Krankenhauses Wesel in Büderich Ende 2018 an Anwohnerprotesten scheiterten und dieses Projekt jetzt auf dem Gelände der Klinik an der Schermbecker Landstraße umgesetzt wird (siehe Bericht auf der Seite C 1), kommt im Polderdorf dennoch ein neues Angebot für Senioren in Sicht. Die Diakonie im Kichenkreis Kleve plant eine Tagespflege mit 14 Plätzen. Zu dem Komplex sollen ferner 19 seniorengerechte Mietwohnungen gehören. Der ausgeguckte Bauplatz liegt wie das Ex-Krankenhaus-Projekt an der Weseler Straße (alte B 58-Ortsdurchfahrt) – allerdings neben dem einst dafür vorgesehenen Gelände. Planer Marcus Coenen aus Goch, Pfarrerin Susanne Kock, Tagespflegeverbundleiterin Angelika Jacobs, die Investoren Arnold und Thomas Gardemann sowie Joachim Wolff, Geschäftsführer der Klever Diakonie, stellten das Vorhaben am Donnerstag vor.

Susanne Kock teilte mit, dass die Evangelische Kirchengemeinde Büderich das 3208 Quadratmeter große Frundstück an die Familie Gardemann verkauft hat. Ihr Amtsvorgänger Joachim Wolff erklärte, dass die Diakonie ein erfahrener Träger sei. Zwei Tagespflege-Standorte gebe es bereits in Goch, in Geldern komme im August ein dritter hinzu. Mit Büderich werde nun das vierte Angebot entstehen. Vor fünf Monaten wurde das Vorhaben angeschoben. Konkrete Pläne gab es noch nicht zu sehen. Die wollen die Protagonisten am Freitag, 14. Juni, im Gestaltungsbeirat der Stadt Wesel vorstellen. Danach soll der Bauantrag gestellt werden. Wenn Anfang 2020 mit dem Bau begonnen werden könnte, wäre er ein Jahr später bezugsfertig, sagte Coenen. Die Familie Gardemann will unsgesamt rund fünf Millionen Euro investieren. Die Diakonie will die Tagespflege, in der sieben neuen Arbeitsplätze entstehen, dann anmieten. Diese soll im von der Platanenallee aus gesehen hinteren Teil des Grundstücks entstehen. Vorne an der alten Orstdurchfahrt sollen die 19 Wohnungen (60 bis 100 Quadratmeter) mit Südbalkonen entstehen, die von der Firma Gardemann Immobilienservices vermietet werden (siehe Info-Box). Das Gebäude soll eine Tiefgarage bekommen und von der Straße aus wie die benachbarte Architektur zweigeschossig wirken, die Tagespflege dahinter in einem eingeschossigen Pavillon untergebracht werden.

Info Interessenten können sich jetzt schon melden Vormerken Auch wenn es der Komplex erst 2021 Anfang bezugsfertig sein soll, können sich Interessenten für die 19 Mietwohnungen jetzt schon vormerken lassen. Koordinator ist die in Büderich ansässige Firma Gardemann Immobilienservices, Telefon 02803 803330.