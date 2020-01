Zusammenstoß zwischen Lkw und Lieferwagen in Wesel-Büderich : 19-Jähriger stirbt bei Unfall auf B 58n

Bei dem Zusammenstoß auf der B 58n wurde der Fahrer des Lieferwagens so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Foto: Arnulf Stoffel (ast)

Büderich Stundenlang war am Donnerstag die Xantener Straße in Büderich gesperrt.

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B 58n ist am Donnerstag gegen 15.10 Uhr in Büderich der Fahrer eines Kleintransporters (19) ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war der Lieferwagen aus bislang ungeklärten Gründen nach links in den Gegenverkehr geraten. Dort stieß er mit einem Sattelzug mit Auflieger zusammen. Bei dem Zusammenstoß wurde der 19-jährige Rheder so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Sein Beifahrer (24) aus Borken wurde schwer verletzt. Der Fahrer des Lkw (52; Bocholt) blieb unverletzt. Die B 58n wurde für mehrere Stunden gesperrt, der Verkehr umgeleitet.