Angebot für Kleinkinder in der Stadtbücherei gibt es seit fünf Jahren : Erste Bekanntschaft mit Büchern

Burgunda Schulte-Bunert betreut die Bücherbabys der Stadtbücherei. Foto: FUNKE Foto Services/Lucas Bayer

Wesel Seit fünf Jahren werden Kleinkinder in der Bücherei an Literatur herangeführt. 1421 Babys sind in dieser Zeit in den Genuss gekommen, bereits in ihren ersten 24 Lebensmonaten Bücher auf verschiedene Art und Weise zu entdecken.

1421 Babys sind in den vergangenen fünf Jahren in den Genuss gekommen, bereits in ihren ersten 24 Lebensmonaten in der Stadtbücherei Bekanntschaft mit Büchern zu machen. Sei dies durch Fühlen und Streicheln, sei es durch Entdeckungen in Büchern mit Klappen, die es zu öffnen gilt. Oder aber, indem ihnen vorgelesen wird oder gemeinsam aus Liederbüchern gesungen wird. „Es gibt sogar extra Bücher aus Stoff, mit Ecken zum Reinbeißen und welche für in die Badewanne“, sagt Jutta Heicks von der Stadtbücherei.

Mit Dezernent Rainer Benien und Ursula Grobe (Frühe Hilfen) gratulierte sie unlängst der Bücherbaby-Leiterin, Sozialpädagogin Burgunda Schulte-Bunert, zum fünfjährigen Bestehen des Frühförderangebots. Mehr als 1000 Medien für Kinder unter drei Jahren bietet die Stadtbücherei, darunter mehrere hundert Bücher mit extra dicken Pappseiten, die man nicht so leicht herausreißen oder knicken kann und die auch halbwegs bissfest sind.

Seit 2004 gibt es die Vorlesestunde für Drei- bis Sechsjährige. „Das in Kooperation mit den Frühen Hilfen der Stadt Wesel entwickelte Angebot der Bücherbabys schließt seit dem 7. November 2013 die Lücke für Babys und Kinder bis 24 Monaten“, erläuterte Benien. Er betonte, dies sei eine „dauerhafte Maßnahme, die wir weiterführen werden“.

Niederschwellig und für alle kostenlos sind die jeweils 45-minütigen Eltern-Kind-Treffen am ersten und dritten Donnerstag jeden Monats um 9.30 sowie um 10.30 Uhr. „Wenn Eltern alleine mit dem Kind zu Hause sitzen, ist das nicht gut“, sagt Ursula Grohe. Die Bücherei werde von jungen Eltern nicht so wahrgenommen, dabei sei es ganz wichtig, auch schon Babys Bildungsangebote zu unterbreiten. „Denn auch beim Zuhören werden Ausdrucksvermögen, Konzentration, Fantasie und Kreativität entwickelt und gefördert“, erklärt Jutta Heicks. Sie berichtet auch, dass unter den Eltern und Großeltern auch solche dabei sind, für die Deutsch eine Fremdsprache ist und die dadurch ihr eigenes Sprachvermögen gleich mit verbessern. Und wenn die Babys den Spaß an Büchern entdeckt haben, aber zu „alt“ für die Einsteigergruppe werden, steigen sie zu den „Bücherzwergen“ auf – der Gruppe für Kinder im Alter von zwei bis drei Jahren.



Wir fragten nach der Bestsellerliste beziehungsweise den Tipps für Babys. Jutta Heicks empfiehlt zum Beispiel „Mein kuschelweiches Spielbuch. Kleiner Schmetterling“ – ein Stoff-Bilderbuch zum Knuddeln, Knistern und Angucken und daher auch schon für Babys ab drei Monaten geeignet. Es kann sogar gewaschen werden. Ferner „Mein erstes Kugelbuch: Kleiner Kuller-Bär“. Hier ist die Rassel gleich mit eingebaut, während die Kinder verschiedene Tiere kennenlernen. Von Ingela Arrhenius gibt es „Kuckuck, kleiner Käfer“, ein Buch für kleine Entdecker, denn hinter Filzklappen verstecken sich ganz viele Tiere.

Heicks macht außerdem auf „Badetag für Hasenkind“ von Jörg Mühle aufmerksam. Die Kinder helfen hier mit, wenn das Hasenkind gebadet wird und finden es im Anschluss gar nicht mehr so schlimm, wenn sie selbst baden sollen. Aber verstehen Babys schon, was sie da sehen? „Babys brauchen eine abwechslungsreiche, belebte Umgebung“, sagt Ursula Grobe. „Sie brauchen Erwachsene, im Idealfall die Eltern oder andere vertraute Bezugspersonen, die sich liebevoll mit ihnen beschäftigen.“

Das Zeigen von bunten Büchern erzeuge Aufmerksamkeit und rege zum Denken an. Durch das Vorlesen oder Beschreiben der Bilder durch die Erwachsenen versuchen laut Grobe schon sehr kleine Kinder, einen Zusammenhang zwischen dem Bild und der Sprache herzustellen. „Das Kind erlebt, dass die vertrauten Erwachsenen das Buch in die Hand nehmen und es als spannend erachten, sich damit zu beschäftigen. Hier können Eltern ein gutes Beispiel geben.“ Je öfter Kinder mit Büchern in Kontakt kämen, desto eher könnten sie lernen, dass Bücher ihnen Dinge, die sie später auch in ihrer Umgebung wahrnehmen, in gleicher oder ähnlicher Form zeigen. Das rege zum Denken und zum Verstehen an.

Die Gefahr einer Überforderung sieht Ursula Grobe nicht. „In der Beschäftigung mit Kindern ist es wichtig, auf die Signale des Kindes zu achten. Schon Säuglinge können durch das Wegdrehen des Kopfes zeigen, dass sie etwas nicht mögen. Überforderung kann entstehen, wenn die Signale nicht beachtet werden.“ Wichtig sei auch, das Zeigen von Büchern in einen bestimmten Zusammenhang, etwa in ein Ritual, einzubinden. So erwarten schon ganz junge Kinder die Beschäftigung mit dem Buch und fordern diese im Idealfall regelmäßig ein.

(jok/sep)