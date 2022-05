Für rund eine halbe Million Euro : Die neue Brücke in Wesel über die Issel ist freigegeben

Die neue Brücke in Wesel über die Issel ist freigegeben

Wesel Im Grenzgebiet zu Hamminkeln ist am Bruchweg eine wichtige Verbindung wiederhergestellt. Das freut Landwirte, auch radelnde Ausflügler kommen auf ihre Kosten.

Wenn schon Brückeneinweihung, dann richtig: Nicht staatstragend feierlich vor großem Publikum, aber voller Freude über das Geschaffte und mit dem traditionellen Durchschneiden eines Bandes ist am Dienstagmittag die neue Brücke des Bruchwegs über die Issel für den Verkehr freigegeben worden. Wesels Bürgermeisterin Ulrike Westkamp war sichtlich zufrieden mit dem Ergebnis der Bauarbeiten, die im Januar mit dem Abriss der alten Brücke gestartet waren. Das galt auch für Michael Blaess als Leiter des Teams Verkehrsplanung und Straßenbau und seine Mitarbeiterin Margarete Strempel, die ein rotes Band für den Festakt besorgt hatte.

Der Ort des Geschehens im Grenzgebiet zwischen Wesel und Hamminkeln ist zwar kein übermäßig stark frequentierter Brückenschlag. Dennoch darf man seine Bedeutung nicht unterschätzen. Die Landwirtschaft ist auf die Verbindung angewiesen. Auch wissen radlende Ausflügler die Möglichkeit zu schätzen, hier das Flüsschen überqueren zu können oder gar zu verweilen. Denn die Brücke liegt in einer typisch niederrheinischen Postkarten-Idylle. Ein Halt an der Brücke, von der man in weiter Ferne auch den Willibrordi-Dom und die Niederrheinbrücke sieht, entschleunigt auf Anhieb.