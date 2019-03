Ab Mai 2020 am Berliner Tor : Craft-Bier, Kuchen und Kultur ab Mai 2020 am Berliner Tor

Ab Frühsommer 2020 will das Team des Spellener Brauprojektes 777 dafür sorgen, dass von mittwochs bis samstags rund um das Berliner Tor Menschen in gemütlicher Atmosphäre Kaffee und Kuchen beziehungsweise Bierspezialitäten genießen können. Auch Kulturveranstaltungen sind geplant. Foto: Jana Bauch (jaba)

Wesel/Spellen Freunde von handwerklich gebrauten Craft-Bieren und hausgemachten Landfrauenkuchen, die gerne in Gesellschaft genießen, dürfen sich auf das Frühjahr und den Sommer 2020 freuen. Denn ab dann wird das in Voerde-Spellen beheimatete Brauprojekt 777 (im Jahre 777 wurde Spellen erstmals urkundlich erwähnt) die Sommergastronomie im Bogen des Berliner Tores übernehmen.

Torsten Mömken und Arne Hendschke vom 777-Team haben am Donnerstag im Weseler Ausschuss für Kultur- und Stadtmarketing berichtet, was sie tun wollen, um die beiden Plätze am Berliner Tor in den warmen Monaten zu beleben. Denn bekanntlich hat die Stadt dem langjährigen Restaurantpächter im Berliner Tor gekündigt. In das Tor selbst soll die Hansegilde einziehen. Ein Konzept dazu gibt es aber noch nicht.