Konzert im Weseler Bühnenhaus: Viel Applaus für Bislichs Musiker

Wesel Das Blasorchester Wesel-Bislich gab im Bühnenhaus sein Jahreskonzert.

Gleich zu Beginn überraschte das Blasorchester mit der „Towermusic“, einer Komposition des Schweizers Jean-Francois Michel. Drei Trompeter standen auf dem Balkon und spielten gemeinsam mit den 45 Musikern auf der Bühne. Es war ein verheißungsvoller Auftakt. Es folgte eine „Reise in die alte Heimat“ von Hans Arno Simon, dem Schöpfer der Polka „Anneliese, ach Anneliese“. Mit wunderbaren Melodien ging es weiter. George Gershwins „Ein Amerikaner in Paris“ aus den 20er Jahren ist ein echter Ohrwurm. Mit der „Godfather-Triologie“ aus dem Film „Der Pate“ von Nino Rota sowie der Titelmelodie von „Lawrence of Arabia“ waren gleich zwei Oscar-gekrönte Beiträge zu hören.