Neue Markthalle in Wesel-Bislich feiert Eröffnung Womit Tante Klara Kunden locken will

Der eine oder andere wird sich vielleicht noch erinnern, wie er aussah, der im Januar 2018 geschlossene Raiffeisenmarkt an der Frankenstraße in Bislich. Wer allerdings jetzt ganz ans Ende der Sackgasse fährt und sieht, was aus dem lange leer stehenden Gebäude geworden ist, kann nur staunen. Denn was Ludger Terlinden, der studierte Architekt, da in seinem Heimatort geschaffen hat, verdient Respekt. Die Markthalle Bislich, wie das Objekt mittlerweile heißt, ist ein schönes Beispiel dafür, was aus einem unscheinbaren Nachkriegsbau werden kann, wenn unternehmerisches Denken, das nötige Kleingeld, guter Geschmack und nicht zuletzt Herzblut zusammenkommen. Jedenfalls konnte Eigentümer Ludger Terlinden am Freitag jede Menge Glückwünsche zu dem gelungenen Umbau entgegennehmen.